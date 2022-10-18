وزير الرى يشهد جلسة التعاون المشترك لبرنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وفى كلمته أشار سويلم إلى التاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى والذى تم تتويجه بتوقيع "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، بهدف التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية ، حيث قدم الجانب الهولندي الدعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه في المستقبل من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، كما تم تقديم المزيد من الدعم لمواصلة تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية.

وأوضح أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لزيادة الأمن المائي إعتماداً على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المياه بما يعزز التنمية والإدارة المنسقة للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة ، وبما يشمل عناصر متعددة مثل كمية ونوعية المياه والمياه السطحية والجوفية وجميع استخدامات المياه.

وأشار سويلم الى رغبة مصر فى التعاون مع الجانب الهولندى فى عدد من المجالات البحثية مثل الزراعة على المستوى الحقلى وتأهيل الترع والرى الحديث والصرف المغطى.