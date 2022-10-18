هل الصداع علامة على مرض خطير؟.. السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم الأبرز

كتب – حسام الشقويرى

في بعض الأحيان يكون الصداع اكثر من مجرد شعور بالالم في الراس ، ويمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة لمشاكل صحية أكثر تعقيدًا وخطورة مثل السكتة الدماغية أو العدوى أو ارتفاع ضغط الدم ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

ولا يقتصر الأمر على الأفراد الأكبر سنًا الذين يجب أن يكونوا متيقظين للصداع السيئ حيث تحدث 10 إلى 15 % من جميع السكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا، وتشمل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في سن أصغر ما يلي:

الحالات الموروثة أو المكتسبة التي تسبب تخثر الدم غير الطبيعي مثل فقر الدم

التدخين

استخدام وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين

حمل

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

صداع نصفي

بالإضافة إلى ذلك ، نصف الذين يموتون كل عام بسبب تمزق الأوعية الدموية في الدماغ - والذي يسبب عادة صداعًا حادًا ومفاجئًا - تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، وفقًا لمؤسسة تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، وعندما ترى طبيبًا بشأن الصداع ، فإنهم يجمعون معلومات حول أعراضك لتحديد ما إذا كان الصداع الذي تعاني منه أساسيًا أم ثانويًا.

الصداع الأساسي هو حالة خاصة به ، مثل الصداع النصفي أو صداع التوتر أو الصداع العنقودي ، و عندما يحدث الصداع بسبب اضطراب أساسي آخر ، فإنه يسمى صداع ثانوي ، وعلى الرغم من أن الصداع الأولي مثل الصداع النصفي يمكن أن يكون منهكًا ، إلا أنه لا يهدد الحياة ، ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يكون الصداع الثانوي علامة على مشكلة صحية خطيرة ، وربما حتى تتطلب عناية طبية عاجلة.