ملك إسبانيا فى برلين: مشروع ميدكات الأفضل للاستغناء عن الغاز الروسى

فاطمة شوقى

دافع ملك إسبانيا فيليبى السادس عن الفرصة التى أتيحت للشركات الإسبانية "لضمان إمدادات الطاقة فى أوروبا بعد تفاقم الأزمة فى أوروبا - وخاصة في ألمانيا - من خلال الاستغناء عن أحد مورديها الرئيسيين، روسيا، وهو مشروع ميدكات الذى ينقل الغاز من إسبانيا إلى المانيا.

ونقلت صحيفة "الموندو" الإسبانية قول الملك فيليبى"نحن في مرحلة من عدم اليقين الكبير، المستمدة إلى حد كبير من الهجوم الروسي لأوكرانيا بعد الأوقات المظلمة لفيروس كورونا، التى تترتب عليها عواقب وخيمة في المجال الاقتصادى".

وأكد الملك فيليبى السادس أن مشروع نقل ميدكات لنقل الغاز إلى ألمانيا من إسبانيا عبر جبال البيرينيه وفرنسا،سيأمن الامدادات الاولوية لاوروبا من أجل استبدال الغاز الطبيعى الذى كانت تستورده من روسيا وفى دول معينة مثل المانيا.

وأضاف "يمكننا توفير غاز إضافي إذا قمنا ببناء روابط ربط جديدة تربط شبه الجزيرة الأيبيرية ببقية أوروبا ، والتي تحتاج إلى نظام نقل غاز أكثر مرونة الآن والهيدروجين في المستقبل، حيث أن وجود روابط جديدة سيفيدنا جميعًا ، بما في ذلك فرنسا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Enagás إن الأمر يتعلق بإيجاد اتفاق يتم فيه العمل السياسي وأقل ما يكون هو اسم البنية التحتية، وهو ما سيوفر المزيد من الغاز اليوم، وقبل كل شيء، المزيد من الهيدروجين الأخضر من إسبانيا في المستقبل ".

وعلاوة على ذلك، دافع جونزالو عن قدرة إسبانيا الفائضة على التصدير من ستة مصانع لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز في أوروبا.

وبعد أزمة الطاقة، تناول المنتدى الإسباني الألماني الفرص التجارية الأخرى التي تنفتح "في هذه الأوقات الضبابية"، كما حدد الملك اللحظة الحالية. تعد الاستدامة البيئية أو الرقمنة أو التقنيات الجديدة ثلاثة محاور أساسية لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية الإسبانية الألمانية.

ودافع خوسيه ماريا ألفاريز باليت، الرئيس التنفيذى لشركة Telefónica، عن الحاجة إلى "تعزيز الوجود المؤسسي" لإسبانيا في ألمانيا، وإن وجود الملك دليل على هذا الدعم المؤسسي ، وهو دعم مهم للغاية للجهود التي تبذلها الشركات للاستثمار في سوق مثل السوق الألماني. لقد استثمرنا أكثر من 30 مليار يورو في ألمانيا.

فيما يتعلق بسيناريو الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الحرب في أوكرانيا ، أكد ألفاريز باليت أن "كل شيء يتغير وعلينا التكيف ، هناك أيضًا العديد من الفرص مثل الرقمنة التي تتقدم بشكل كبير".

اليورو الرقمي

أشار الملك إلى الرقمنة على وجه التحديد فى خطابه: "للإشارة إلى مثال حديث للغاية ، وقعت إسبانيا وألمانيا ، مع ثلاثة شركاء آخرين في المجتمع ، وثيقة تقترح إنشاء اليورو الرقمي".