اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل "الفلسفة فى الإسكندرية أواخر العصر القديم"

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:50 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل "الفلسفة فى الإسكندرية أواخر العصر القديم" مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ورشة عمل بعنوان "الفلسفة في الإسكندرية أواخر العصر القديم"، في الفترة من 24-27 أكتوبر 2022، تحاضر فيها  أيريني فوتيني فيلتانيوتي؛ أستاذ مساعد في الفلسفة القديمة بجامعة كريت. ستكون ورشة العمل باللغة الإنجليزية، وهي مجانية.

وتستهدف ورشة العمل المهتمين بالفلسفة، وتتكون من سلسلة من أربع محاضرات تلقي الضوء على مساهمة الإسكندرية في تطور الفلسفة من القرن الأول قبل الميلاد، إلى القرن السادس الميلادي.

جدير بالذكر أن مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية هو مركز أكاديمي تابع لمكتبة الإسكندرية، يقوم بمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية. ويتناول المركز حقبة هامة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.
 

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الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

العصر الهلينسيتى

عصر البطالمة



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