مقتل 8 أشخاص إثر هجوم روسى بالطائرات المسيرة على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

وكالات

قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ في أوكرانيا، الإثنين، بنيران الجيش الروسي، إثر هجمات شنّتها طائرات مسيّرة مفخّخة في العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد، بحسب ما ذكر موقع "فرانس 24".

وكانت قد ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت مدينة ميكولايف بصواريخ إس-300، وتم سماع دوى انفجارات فى منطقة كريفى ريه بـ "دنيبروبتروفسك".