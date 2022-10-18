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مقتل 8 أشخاص إثر هجوم روسى بالطائرات المسيرة على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:40 م
مقتل 8 أشخاص إثر هجوم روسى بالطائرات المسيرة على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا الجيش الروسى
وكالات

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قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ في أوكرانيا، الإثنين، بنيران الجيش الروسي، إثر هجمات شنّتها طائرات مسيّرة مفخّخة في العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد، بحسب ما ذكر موقع "فرانس 24".

وكانت قد ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت مدينة ميكولايف بصواريخ إس-300، وتم سماع دوى انفجارات فى منطقة كريفى ريه بـ "دنيبروبتروفسك".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف فيتالي كيم إن القوات الروسية شنت أمس هجوما صاروخيا على ميكولايف، مما أسفر عن مقتل رجل، موضحا أن ميكولايف تعرضت مرة أخرى لإطلاق صواريخ إس -300، وأصيب مبنى من طابقين، وعثر على جثة رجل تحت الأنقاض، وعمليات البحث والإنقاذ جارية.
 
 
 

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