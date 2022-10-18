وكالات

قال مسؤول هندي، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر تقل زواراً دينيين في كيدارناث بشمال الهند، الثلاثاء، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت البحرية الهندية، فى وقت سابق عن تحطم طائرة تابعة لها خلال طلعة جوية روتينية قبالة ولاية جاوا الكائنة على الساحل الجنوبى الغربى للهند.