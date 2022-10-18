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مصرع وإصابة شخصين صعقا بالكهرباء بملوى فى المنيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:23 ص
مصرع وإصابة شخصين صعقا بالكهرباء بملوى فى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، صعقا بالكهرباء بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام تتضمن وصول كلا من: "محمود.ف" 29 عاما، عامل، ومحمود.ج 33 عاما، عامل، الأول جثة هامدة، والثانى مصابا بإصابات متنوعة.

 

أفادت التحريات الأولية، أن المتوفى والمصاب صعقا بالكهرباء أثناء المشاركة فى حفر خط لتدعيم الشبكة بمركز ملوي.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


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