مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الغربى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغريي، وتم نقل المتوفي والمصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم سيارتين ملاكي وثالثة ميكروباص قبل كارتة دهشور اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة شخص وإصابة 13 شخصا نقلوا إلى مستشفى الهرم، لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة الموتى.

جرى تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.