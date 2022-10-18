مصرع شخص فى حادث سير أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقي شخص اليوم مصرعه إثر اصطدامه بسيارة مسرعة بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "أحمد. س.ر"52 إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوي بالبحيرة دائرة مركز وادى النطرون .

تم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.







