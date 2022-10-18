محافظ قنا يتفقد معسكر الإيواء العاجل بالمعنا ويشهد محاكاة عملية للسيطرة على حريق وهمى

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمعسكر الإيواء العاجل الذى أقامته مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، رافقه اللواء محمد حلبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد سيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق والنقل، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن لطفى، ممثل وزارة التنمية المحلية، و أحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومسئولى مديرية الرى، وهيئة الاسعاف.

وأوضح محافظ قنا، أن المخيم يضم 30 خيمة تستوعب 120 فردا، بواقع 4 أسرّة فى كل خيمة، فضلا عن أنه مجهز تجهيز كامل، حيث يضم خدمات صحية وتعليمية، وكافة مهام الإغاثة والمساعدات بالإضافة إلي وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر، ومصلى و 2 خيمة عزل للرجال والسيدات، وحمامات مجهزة، كما يوجد بالمعسكر ممثل من رجال الدين لرفع الروح المعنوية للمتضررين وبث الأمن والطمأنينة بداخلهم وإزالة آثار الخوف والذعر وتخفيف الآمهم.

وأضاف الداودي، أن الهدف من تنفيذ هذا التدريب، هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل مع أى أزمة حال حدوثها، فضلا عن تدريب مسئولى الأجهزة التنفيذية على الاستجابه السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع الأزمات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عنها ، مؤكدا أنه يتم تنفيذ تدريبات عملية مشتركة لكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث سنويا، وذلك فى إطار حرص الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشهد محافظ قنا ومرافقوه، تجربة عملية لإقامة خيمة بالمعسكر، استغرقت 1.5 دقيقة فقط، وهو ما يؤكد قدرة الأجهزة المعنية على الإستجابة السريعة ، وإقامة معسكر كامل خلال وقت قصير، لإستيعاب المتضررين فى حال حدوث الأزمة، وعقب ذلك تفقد " الداودى " الخيمة التعليمية، واستمع إلى قصيدة شعرية وبعض الأغانى الوطنية التى قدمها تلاميذ المدارس، مشيدا بمستوى الطلاب، وموهبتهم فى إلقاء الشعر وترديد الأغانى الوطنية، كما تفقد محافظ قنا مطعم المعسكر للإطمئنان على جودة الطعام وتوافر الكميات الكافية، وذلك لتقديم كافة اوجه المعيشة والرعاية الممكنة في حالة حدوث الكوارث والأزمات المحتملة، التي تتسبب في تشريد وإخلاء السكان من منازلهم.

وعقب ذلك شهد "الداودى" و"حلبى" محاكاة عملية للسيطرة على حريق وهمى بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بهدف الوقوف على مدى استعداد أجهزة الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق حال حدوثه ، ومدي قدرة رجال الإسعاف علي إجلاء المصابين ونقلهم إلى اقرب مستشفي، وأثنى المحافظ على جهود رجال الحماية المدنية والإسعاف وجميع الأجهزة المعاونة لأدائهم المتميـز أثناء المحاكاة.