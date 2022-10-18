محافظ المنوفية يلتقى وفدا من أهالى مراكز أشمون ومنوف والسادات

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بوفد من أهالى قري مراكز منوف وأشمون والسادات للإستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، جاء ذلك عقب جولته الميدانية أمس بمراكز منوف وأشمون لمتابعة أعمال تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود التابعة لمركز السادات وقرية جزي بمركز منوف ومعسكرات الإيواء وذلك كإجراء احترازى لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل وتيسيراً علي حركة الأهالي وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

استمع محافظ المنوفية لطلب مواطن بناحية جزيرة دلهمو القبلية بمركز أشمون يلتمس مساعدته في صب السقف الخاص بمنزله المتضرر من أمطار 2019 مماأدى إلى سقوطه وإلحاق الضرر به وبأسرته وقرر المحافظ إسناد طلبه إلى إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدته ،كما استمع المحافظ الى طلب 3 مواطنين بنواحى صنصفط مركز منوف وجزيرة داود بالسادات يلتمسون قبول أبنائهم بالمدرسه الثانوية التجارية بقرية كفر داود مركز السادات.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا مانع في التحاقهم بالمدرسة طالما أن المجموع يسمح، كما تضمن اللقاء طلب مواطن بقرية جزى مركز منوف يلتمس تأجيل القسط الخاص بتقنين أرض زراعية يمتلكها وعلى الفور استجاب المحافظ لطلبه بتأجيل القسط لمدة شهر مراعاة لظروفه، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن بزاوية رزين لايستطيع تحمل نفقات المعيشة له ولأسرته مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي المحافظة للمساهمة في تلبية مطالبهم وحل شكواهم فى إطار اللوائح والقوانين.