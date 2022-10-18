محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بخمس قرى

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بخمس قرى بمركز زفتى في جولة استمرت 6 ساعات ، شملت قري ( نهطاي ، سندبسط،الغريب ، مسجد وصيف وكفر ميت الحارون)

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي حيث تابع الأعمال بمواقع إنشاء كل من مركز تنمية الأسرة والذي بلغ نسبه إنجاز الأعمال به 79٪ ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي والتي بلغت نسب تنفيذها 54٪، كما تفقد وحدة إطفاء نهطاي والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100٪إلي جانب تفقد موقف وسوق نهطاي واللذين تم نهو الأعمال بهما بنسبة 100٪ .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 95٪ إلى جانب تفقد أعمال توسعة محطة معالجة نهطاي والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 80٪.

كما تفقد رحمي مشاريع المبادرة بقرية سندبسط والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي لتشمل الجولة متابعة إنجاز الأعمال بمجمع خدمات سندبسط، ،مركز طب الأسرة، نقطة شرطة سندبسط، المجمع الزراعي، مركز التأهيل التابع للتضامن الاجتماعي، تبطين ترعة الساحل، محطة مياه الشرب، إلى جانب تفقد السوق النموذجي والذي قارب بنسبة 95٪، ومحطة رفع الصرف الصحي والتي انتهت بنسبة 100٪ .

واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروعات بقرى الغريب، مسجد وصيف وكفر ميت الحارون ، مؤكدا على ارتفاع نسب الإنجاز في القرى السابقة والتي قاربت على الانتهاء بنسبه 76٪ ، مؤكدا على استمرار المتابعة بكل دقة بكافة المشاريع من خلال الجولات اليومية والمستمرة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتي قد تم نهو عدد 469 مشروع من أصل 935 في 22 قطاع خدمي متنوع بين (صرف صحي ،مياه شرب ، كهرباء ، غاز ،تربية وتعليم ، شباب ورياضة ، صحة ،مجمعات خدمية ، كباري ، تبطين ، نقاط شرطية، مكاتب بريد ، أبراج محمول. اتصالات) بإجمالي تكلفة تقترب من 4 مليار جنيه.