محافظو إقليم القناة ورئيس هيئة قناة السويس يتفقدوا معرض النباتات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، معرض النباتات الذي أقيم بنادي وشاطئ الفيروز بالاسماعيلية.

على هامش فعاليات احتضان محافظة الإسماعيلية للمؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات إقليم القناة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتورة هبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسكرتيرى العموم بمحافظات القناة، ولفيف من القيادات التنفيذية بأقليم القناة.

ومن جانبها أشارت المهندسة تغريد أبو السعود رئيس جهاز التجميل والتطوير بمحافظة الإسماعيلية، أن المعرض تم إقامته بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة الإسماعيلية وفايد وأبو صوير والتل الكبير وحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ضمَّ المعرض عدد من النباتات الخضراء والشتلات الحولية و المعمرة والأشجار المثمرة والزهور.

ويهدف المعرض إلى نشر الشتلات والنباتات الخضراء التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وتزيد من نسبة الأكسجين في الهواء، وذلك في ضوء مبادرة " اتحضر للأخضر" والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء ونشر ثقافة البيئة الخضراء في العديد من المناطق؛ استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ cop 27 المقرر إقامته في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ويقوم جهاز التجميل والتطوير بإنشاء عدد من المشاتل على مستوي المحافظة بالإضافة إلى تشجير عدد من المناطق المهملة وذلك من أجل تقليل غاز الميثان وبخار الماء الذين يتسببوا في الاحتباس الحراري للطبقات العليا للغلاف الجوي.

وقد أعرب محافظو إقليم القناة عن سعادتهم بمثل هذا المعرض الذي يضم أنواعًا مميزة تشتهر بزيادة معدل إخراج غاز الأكسجين وامتصاص أكبر قدر من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومن جانبه، وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بفتح المعرض أمام مواطني الإسماعيلية يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وزراعة كافة الأشجار والنباتات لزيادة الرقعة الخضراء.

يذكر أن المعرض يقام على هامش المؤتمر الإقليمي لمدن القناة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الدولة من خلال وزارة التخطيط للتشجيع على المشروعات والمبادرات ذات الطابع الصديق للبيئة في توجه للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ويمثل كل محافظة 6مشروعات تمثل 6 فئات هي فئة المشروعات الكبيرة وفئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات الصغيرة وفئة الشركات الناشئة وفئة المشروعات غير الهادفة للربح وفئة مشروعات المرأة.

واعتمد التقييم والذي تم عن طريق لجان تنفيذية مركزية وفرعية بالمحافظات على معيار توافر المكون الأخضر والمعيار الآخر التكنولوجي للحد من أثار التغير المناخي.