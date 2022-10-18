محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق بمحل مشويات بحى وسط دون وقوع إصابات

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان حادث نشوب حريق بمحل مشويات كائن بسوق شيديا بنطاق حي وسط، للتعامل الفوري معه. حيث تم السيطرة علي الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وأوضحت عزة سعد رئيس حي وسط، أنه أثناء قيادتها لحملة إزالة الإشغالات والتعديات بسوق شيديا تم رصد نشوب حريق بمحل مشويات ، موضحه أنه على الفور تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية السيطرة التامة على الموقف.

كانت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية سيطرت على حريق نشب في سوق شيديا التابع لحي وسط الإسكندرية، دون وقوع أى إصابات، وذلك بسبب اشتعال شواية لحوم.



وتلقى اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ، يفيد باندلاع حريق في سوق شيديا، حيث انتقل ضباط المباحث برفقة الحماية المدنية وعربة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق دون امتداده إلى المحلات أو العقارات المجاورة مع عدم وجود أى إصابات من الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وقال مصدر أمني لـ"اليوم السابع" أن الحريق الذي نشب في سوق شيديا نتج عن حريق محدود، حدث في شواية لحوم بأحد محلات تجهيز المأكولات ، وتمت السيطرة عليها دون إصابات.



الحريق (1)



الحريق (2)



جانب من الحريق (2)



