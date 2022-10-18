ماليزيا تصدر تحذيرا من اقتراب إعصار نيسات

أ.ش.أ

أصدرت ماليزيا تحذيرا استشاريا بشأن إعصار نيسات الذي يقترب حاليا من شمال غرب دائرة "كودات" بولاية صباح، شرق ماليزيا، بحوالي 1.328 كيلومتر.

وأبلغت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء، أن الإعصار يقع على بعد 380 كيلومترا شرق هاينان بالصين، مشيرة إلى أنه بناء على الملاحظات فإن الإعصار يتحرك جنوب غرب بسرعة 15 كم في الساعة ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 139 كم / ساعة.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع قد يتسبب في رياح عاتية وأمواج شديدة في مياه بحر الصين الجنوبي.