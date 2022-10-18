وقالت الدكتورة غادة والي - في تصريحات لها اليوم الثلاثاء - "إنها ناقشت مع رئيس كيريباتي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية والجرائم التي تؤثر على البيئة والجرائم البحرية.

وأشارت والي إلى استعداد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات لتقديم المساعدات لجميع دول العالم.

وتعقد الأمم المتحدة في فيينا حاليا المؤتمر الـ(11) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى الإنترنت ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.