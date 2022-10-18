اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:55 م
أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية الآن.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:15 م
طقس الإسكندرية الآن.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة سقوط الامطار
الاسكندرية جاكلين منير

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تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم امطار خفيفة الى متوسطة  على مناطق متفرقة من المحافظة.

وأشارت شركة الصرف الصحى الى ان الامطار شملت أحياء غرب و العامرية ووسط و الجمرك، مع توقعات هطول الامطار بنسبة حدوث 50% اليوم.

من جانبه قال  اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ، أن الشركة إستعدت للأمطار منذ يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بناء علي توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلي متوسطة حتي يوم الثلاثاء القادم.

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتي وصلت لأمطاراً متوسطة اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، وتسببت في بعض التجمعات لمياه الأمطار التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية وتم التعامل معها علي الفور.

وتستعد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتناشد الشركة المواطنين في حالة وجود أي شكوي الإبلاغ علي رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

استمرار سقوط الأمطار (1)
استمرار سقوط الأمطار (1)

 

استمرار سقوط الأمطار (2)
استمرار سقوط الأمطار (2)

 

 

أمطار الإسكندرية (1)
أمطار الإسكندرية (1)

 

 

أمطار الإسكندرية (2)
أمطار الإسكندرية (2)

 


 


الاسكندرية

الصرف الصحى

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طقس الاسكندرية



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