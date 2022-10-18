اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
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ضبط 4.5 طن أرز شعير داخل مخزن فى البحيرة لحجبها عن التداول بالأسواق

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:25 م
ضبط 4.5 طن أرز شعير داخل مخزن فى البحيرة لحجبها عن التداول بالأسواق أرز شعير
البحيرة - فريق محافظات

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكثفة لمواجهة احتكار الأرز وبيعه فى السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4.5 طن أرز شعير داخل مخزن بمركز كوم حمادة لحجبها عن التداول بالاسواق كسلعة استراتيجية

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

 


ارز شعير

حملات رقابية

محافظة البحيرة

تموين البحيرة

شبراخيت

حملات تموينية



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