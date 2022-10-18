ضبط 307961 قطعة ملابس رياضية مقلدة وأقمشة فى حملة تموينية مكبرة بالمحلة

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءا على وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة، وتطبيق القرارات الوزارية، وعليه تم تشكيل حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخليه بالوزارة واداره العلامات التجارية ومباحث تموين الغربية .

ضمت الحملة ناصر مصطفى العفيفى والسعودى عبدالحميد السيد احمد الحوالة، وأسفرت الحملة ضبط 4 مصانع لتصنيع الملابس الجاهزه بدائرة مركز ومدينة المحلة قامو بتصنيع ملابس رياضية بعلامات تجارية مملوكة للغير بغرض الغش والخداع تم التحفظ على 17235 قطعة ملابس رياضية مقلدة adidasse ترنج و 194696 استيكرات تحمل علامات تجارية مملوكه للغير و 43 ماكينة سرفلة وخياطة .

391 توب قماش جاهز للتصنيع و10350 قطع قماش تحت التصنيع و85255 سوستة تستخدم فى التصنيع بلغت إجمالى المضبوطات كمية 307961 قطعة .