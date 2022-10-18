اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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ضبط 10 منشآت طبية بدون ترخيص وتحرير 5 إنذارات مكافحة عدوى بالبحيرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:09 م
ضبط 10 منشآت طبية بدون ترخيص وتحرير 5 إنذارات مكافحة عدوى بالبحيرة معمل تحاليل - أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على المنشأت الطبية، بالتنسيق مع  إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بإيتاى البارود. 
 
أسفرت الحملات التى اشتملت على 21 منشأة طبية ما بين عيادات ومعامل عن ضبط  10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتحرير عدد 5 إنذارات مكافحة عدوي.
 
تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
تأتى هذه الحملات فى إطار الجهود الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
 
 
 

 


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