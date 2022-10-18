ضبط 10 منشآت طبية بدون ترخيص وتحرير 5 إنذارات مكافحة عدوى بالبحيرة

أسفرت الحملات التى اشتملت على 21 منشأة طبية ما بين عيادات ومعامل عن ضبط 10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتحرير عدد 5 إنذارات مكافحة عدوي.

تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتى هذه الحملات فى إطار الجهود الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.