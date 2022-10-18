ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى عدد من الأشخاص حال قيامهم بإستلام وتسليم مبالغ مالية، وقد أمكن ضبط شخصين إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه يعمل صحبة والده "له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وقيام المتهم الآخر والذى يعمل كوسيط بإحضار العملاء الراغبين فى استبدال وبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمة أقرت بحضورها لرغبتها فى استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزتها إلى العملة الأجنبية.

كما تم ضبط اثنين متهمين آخرين وبحوزة أحدهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، الذى اعترف بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.