صعود بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء "البحرين"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف تعاملات الأسبوع، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.23 نقطة.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.11% رابحًا 243.57 نقطة ليغلق عند مستوى 11809.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسرًا 68.86 نقطة ليغلق عند مستوى 19725.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.39%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.74%.

وقفز 166 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 6.71%، وتراجع 40 سهمًا على رأسها سهم "ساب للتكافل" بنسبة 2.87%، ثم سهم "دراية ريت" بنسبة 2.05%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 444.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.98% رابحًا 33.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3410.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.4 مليون سهم محققة ما قيمته 339.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 7007 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة، والنقل بنسبة 1.19%، 1.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.10%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الصناعة، الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.11%، 0.27%، على التوالي.

وزاد 25 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.60%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.4 مليون ورقة بقيمة 137.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.71% رابحًا 360.06 نقطة ليغلق عند مستوى 10065.24 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.228 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 201.8 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 12 ألف صفقة.

وزادت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 5.50%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 4.51%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%.

وارتفع 31 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 14.86%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 10.32%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 8.3%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 3.57%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.71%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 337.9 مليون درهم.

بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.01% رابحًا 139.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7088.22 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.09% رابحًا 162.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7929.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.71% رابحًا 89.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5327.84 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.40% رابحًا 129.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5521.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 204.5 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12575 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.57%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.02%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.75%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا بنسبة 1.35%، 1.23%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.75%.

بورصة البحرين فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 746.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 27.75% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 11.41% بضغوط هبوط سهم صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية بنسبة 2.82%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.1%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 0.1% مدفوعً بصعود سهمي بيت التمويل الكويتي، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.86%، 2.17%، على التوالي.