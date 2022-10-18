"رياضة كفر الشيخ" تنظم مشروعا للتحديات البدنية للناشئين

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة التنمية الرياضية، بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مشروع التحديات البدنية للناشئين بنادى كفر الشيخ الرياضي في مسابقات عدو "100 متر، 200 متر، 400 متر" الجرى فى المكان لمدة 30 ثانية، بمشاركة الناشئين من كافة أرجاء المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب تقدم حزمة من المشروعات والبرامج الرياضية لمختلف الأعمار وخاصة إعداد الناشئين الذي يبني أجيالاً من الأبطال المستقبلية ذات مستوى متكامل ومتوازن و يعتبر الإعداد البدني اول واهم الخطوات لبناء الناشئين، وأن مستوى اللياقة البدنية يعتمد على الحالة الصحية للاعب والتكوين الجسماني ، وعلى الأنشطة البدنية التي يمارسها ومؤشر على ما حصل عليه اللاعب من تدريبات.

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى اهتمام وزارة الشباب بتطوير مهارات الناشئين كمصدر لإمداد المنتخبات فى كافة اللعبات ، فضلاً عن نشر ثقافة "الرياضة اسلوب حياة" و دورها فى زيادة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة، كما أشار إلى أن البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين فى البرامج الرياضية وذلك بمنح فرصة الانضمام من جميع القرى والمدن بالمحافظة.

وكرم مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة الفائزين في مشروع التحديات البدنية بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، المشروع من إعداد و تنفيذ فريق عمل الإدارة.