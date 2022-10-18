اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:04 م
أكرم القصاص
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روسيا تعلن تدمير محطة الاتصالات الفضائية في منطقة أوديسا الأوكرانية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:06 م
روسيا تعلن تدمير محطة الاتصالات الفضائية في منطقة أوديسا الأوكرانية أوكرانيا
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية دمرت محطة الاتصالات الفضائية التابعة لمركز الاتصالات الحكومية في أوكرانيا في منطقة باليفكا في منطقة أوديسا

 

وأوضح البيان أنه خلال هجوم صاروخي من البحر الأسود، أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الأوكراني صاروخين روسيين من طراز كاليبر.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

 

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