رئيس وزراء العراق المكلف يتعهد بتنمية آليات التعاون مع أشقائه العرب

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أكد رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع أشقائه في الدول العربية وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقيات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء العراقي المكلف من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي قدم خلاله تهانيه إلى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة".



وأضاف البيان أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات عديدة، حيث أعرب ميقاتي عن أمله في أن تكون حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي في التطور والازدهار.