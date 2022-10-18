رئيس مجلس القيادة اليمني: الحوثيون أحبطوا آمال الشعب في استمرار الهدنة

وكالات

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي "أحبطت" آمال الشعب في تحقيق السلام والاستقرار واستمرار الهدنة وتوسيعها.



وأشار العليمي في حسابه على تويتر إلى حاجة بلاده للسلام والأمن، مؤكدا على أن المجلس الرئاسي والحكومة سيعملان "بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات".



وأكد على أن المجلس والحكومة سيسعيان لتحقيق ذلك "عملاً بتعهداتنا المعلنة رغم كل التحديات التي تواجهنا".