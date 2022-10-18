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رئيس دولة الإمارات ونائبه يرسلان برقية تهنئة للرئيس العراقى المنتخب

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:33 م
رئيس دولة الإمارات ونائبه يرسلان برقية تهنئة للرئيس العراقى المنتخب الرئيس العراقى الجديد عبد اللطيف رشيد ورئيس دولة الإمارات
كتب أحمد جمعة

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تلقى الرئيس العراقى المنتخب الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تسامه مهام منصبه كرئيس لجمهورية العراق، بحسب ما نقله مكتب إعلام الرئاسة العراقية.

 

وأعرب الشيخ محمد بن زايد في برقيته عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية العراق مزيداً من التقدم والازدهار.

 

فى السياق نفسه، تلقى الرئيس العراقى برقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تسلمه مهام منصبه كرئيس للعراق.


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