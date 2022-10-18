رئيس جامعة الفيوم يكرم أسرة الطبيب الراحل أحمد سليم النمر

الفيوم رباب الجالي

كرم الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، أسرة المرحوم الطبيب أحمد سليم النمر، المدرس المساعد بقسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الفيوم، وذلك تقديرًا لجهوده الطبية التي بذلت لخدمة مستشفيات الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم العيسوي، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة، مدير عام المستشفيات الجامعية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022.



وكرَّم رئيس الجامعة أسرة الطبيب، والمتمثلة في زوجته الطبيبة هاجر مصطفى محمد، المدرس المساعد، بكلية الطب بقسم النساء والتوليد بجامعة الفيوم.