رئيس جامعة الفيوم يكرم أسرة الطبيب الراحل أحمد سليم النمر

كرم الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، أسرة المرحوم الطبيب أحمد سليم النمر، المدرس المساعد بقسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الفيوم، وذلك تقديرًا لجهوده الطبية التي بذلت لخدمة مستشفيات الجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم العيسوي، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة، مدير عام المستشفيات الجامعية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022.
وكرَّم رئيس الجامعة أسرة الطبيب، والمتمثلة في زوجته الطبيبة هاجر مصطفى محمد، المدرس المساعد، بكلية الطب بقسم النساء والتوليد بجامعة الفيوم.
رئيس جامعة الفيوم يكرم أسرة الطبيب الراحل أحمد سليم النمرالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:42 م
جانب من التكريم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، أسرة المرحوم الطبيب أحمد سليم النمر، المدرس المساعد بقسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الفيوم، وذلك تقديرًا لجهوده الطبية التي بذلت لخدمة مستشفيات الجامعة.
الموضوعات المتعلقة
محافظ ورئيس جامعة الفيوم يناقشان دور الفيزياء فى التغيرات المناخية.. صورالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:02 م
"الفيزياء والتغيرات المناخية" ورشة عمل بجامعة الفيوم.. اليومالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة