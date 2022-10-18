اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يلتقى سفير البحرين لدى مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله فى القاهرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:33 م
رئيس الوزراء يلتقى سفير البحرين لدى مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله فى القاهرة لقاء مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسفير البحرين لدى مصر
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة. 
 
وخلال المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لسفير البحرين خلال المرحلة المقبلة، متوجهاً له بالشكر على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، خلال السنوات التي تولّى فيها منصب سفير بلاده لدى مصر.
 
من جانبه، توجه سفير البحرين بالشكر لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على الدعم والمساندة التي تلقاها خلال فترة عمله في مصر، مؤكداً على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعلاقات الثنائية مع مصر. 
 
واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، والبناء على الزخم في علاقات الود والأخوة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين اللذين تربطهما علاقات أخوة متنامية.

سفير البحرين بمصر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

السفير هشام بن محمد الجودر



الموضوعات المتعلقة

المؤشرات الدولية ترصد "أين كنا.. وكيف أصبحنا".. أداء قوى ومتصاعد للجمهورية الجديدة بجميع القطاعات التنموية.. تقدم مصر 6 مراكز في البنية التحتية.. و26 مركزا بمؤشر التنافسية.. و3 مراكز فى جودة الحياة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 م

المؤشرات الدولية ترصد: "أين كنا.. وكيف أصبحنا".. إنفوجراف

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:38 م

رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:22 ص

وزير التعليم: إشراك ممثلي سوق العمل في مراجعة المناهج وإجراء الامتحانات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة