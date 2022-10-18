رئيس الوزراء يلتقى سفير البحرين لدى مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله فى القاهرة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة.

وخلال المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لسفير البحرين خلال المرحلة المقبلة، متوجهاً له بالشكر على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، خلال السنوات التي تولّى فيها منصب سفير بلاده لدى مصر.

من جانبه، توجه سفير البحرين بالشكر لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على الدعم والمساندة التي تلقاها خلال فترة عمله في مصر، مؤكداً على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعلاقات الثنائية مع مصر.

واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، والبناء على الزخم في علاقات الود والأخوة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين اللذين تربطهما علاقات أخوة متنامية.