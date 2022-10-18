اليوم السابع
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دليلك للاستثمار فى الذهب واتجاهات السوق ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:00 ص
دليلك للاستثمار فى الذهب واتجاهات السوق ببرنامج بنكنوت على "نغم FM" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت: ريهام الباشا

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يناقش برنامج بنكنوت والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم" اليوم الثلاثاء، دليلك للاستثمار فى الذهب واتجاهات السوق، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.


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