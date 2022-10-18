دراسة تنفى وجود علاقة بين تناول اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

تشير العديد من الأوراق البحثية إلى احتمال الإصابة بسكتة دماغية إذا كنت تستهلك الكثير من اللحوم الحمراء، لكن دراسة جديدة تشير إلى خلاف ذلك، فوفقا لدراسة نشرت فى مجلة Nature Medicine فإن تناول اللحوم الحمراء قد لا يكون ضارا لعقلك كما يُزعم.

يتم تعريف اللحوم الحمراء على أنها أى لحوم تأتى من الثدييات غير الطيور، والتى تشمل لحم البقر، ولحم الخنزير، والماعز، ولحم الضأن، وفى حين أن اللحوم الحمراء قد ارتبطت بالكثير من المشاكل الصحية، فإن هذا البحث لا يدعم تأثيره على عقلك.

هل اللحوم الحمراء تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن فإن الصلة بين تناول اللحوم الحمراء والسكتة الدماغية ضعيفة.

وحدد الباحثون ارتباطًا ضعيفًا إلى قويًا بين الطعام أو السلوك والمخاطر الصحية المحتملة بتصنيف من نجمة إلى خمس نجوم، حيث تعني الدرجة الأولى أنه لا توجد علاقة حقيقية بين السلوك أو الحالة والعواقب الصحية، بينما تشير نجمتان إلى تغيير بنسبة 0-15% في احتمالية حدوث عواقب صحية، وإن 3 نجوم تشير إلى تغيير بنسبة 15-50%.

بعد تحليل العلاقة بين 180 عامل خطر والنتائج الصحية، أعطى الباحثون العلاقة بين نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والسكتة الدماغية تصنيفًا بنجمة واحدة.

بعبارة أخرى لم يجد الفريق أي علاقة بين اللحوم الحمراء والسكتة الدماغية، وتحدث السكتة الدماغية عندما تمنع جلطة دموية الأكسجين وتدفق الدم إلى الدماغ، في الأساس، تبدأ خلايا دماغك في الموت. في مثل هذه الحالات ، يحتاج المرضى إلى علاج سريع.

مفتاح تجنب الآثار الجانبية للحوم الحمراء

وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Stroke فإن الرجال الذين تناولوا أكثر من حصتين من اللحوم الحمراء يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 28% مقارنة بالرجال الذين تناولوا حوالى ثلث الوجبة يوميًا.

شىء آخر مهم عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم الحمراء هو نوع اللحوم الحمراء التى تتناولها، فاللحوم الحمراء تشمل كلا من المعالجة وغير المصنعة، فى حين أن كل ما يتم تناوله بإفراط يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك ، فإن اللحوم المصنعة تأتي على رأس تلك القائمة.

إذا كنت تتناول المزيد من أنواع اللحوم الحمراء المصنعة، فقد تعانى من العديد من الأمراض غير المرغوب فيها والمميتة، بما فى ذلك السكتة الدماغية.