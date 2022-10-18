دراسة: الضغوط النفسية قد تكون سببا فى الإصابة بالسرطان

كتبت فاطمة خليل

حذرت دراسة جديدة من تأثير الإجهاد والضغوط النفسية مع مرور الوقت وأنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة ب السرطان ، ويأتي هذا الاكتشاف من تحليل لأكثر من ثلاثة عقود من البيانات الأمريكية المأخوذة من مسح فيدرالي للصحة والتغذية، بحسب موقع "Health".

ووجد الباحثون أن التوتر المستمر مدى الحياة يؤدي إلى زيادة بنسبة 14٪ في خطر الوفاة بالسرطان.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة جوستين مور، الأستاذ المساعد في برنامج الوقاية من السرطان ومكافحته وصحة السكان في كلية الطب بجورجيا بجامعة أوجوستا ومركز جورجيا للسرطان في أتلانتا، أن الخبراء نظروا في العديد من المؤشرات البيولوجية الرئيسية التي تظهر معًا بدقة كيف يؤثر الإجهاد على الجسم.

وتشمل مؤشرات التآكل والتمزق هذه وجود مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) ، وهو مؤشر رئيسي للسمنة ؛ ضغط دم مرتفع؛ ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مستويات الكوليسترول وارتفاع مستويات بروتين ينتج في الكبد يسمى الألبومين في الدم. وأشار مور إلى أن المستويات المرتفعة من الكرياتينين، وهي نفايات ناتجة عن التآكل العضلي الطبيعي، هي أيضًا علامة على زيادة التوتر ، وكذلك المستويات العالية من بروتين سي التفاعلي ، وهو علامة على التهاب على مستوى النظام.

شملت الاستطلاعات أكثر من 41000 بالغ كان أكثر من سبعة من كل 10 من ذوي البشرة الفاتحة، وحوالي 13٪ من ذوي البشرة السمراء وحوالي 9٪ من أصل إسباني.

بالنسبة للعلاقة المحددة بين الإجهاد وخطر الإصابة بالسرطان وتطور السرطان، اقترح الباحثون أن الإجهاد قد يجعل الجهاز المناعي أقل قدرة على التعرف على السرطان ومكافحته أثناء تطوره.

وقال إنه على نطاق أوسع، لم يتم بعد فهم تأثير التوتر بشكل كامل، ويبدو أن هناك عددًا لا يحصى من الآثار الضارة التي يمكن أن تحدث، سواء على نظام القلب والأوعية الدموية أو على تلك العمليات التي تسمح بتطور الخلايا السرطانية.