حملة مكبرة لوقف حالات البناء المخالف والتفتيش على المخابز بسنورس الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم حملة مكبرة برئاسة جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة ،قامت بالتصدي لحالة بناء بدون ترخيص، والتفتيش علي المخابز، وإزالة القمامة، وزرع الأشجار.



وقام المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم إزالة شدة خشبية لإنشاء أساسات خرسانية على مساحة (100) متراً، داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كما تم تنفيذ حملة للرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع التموينية والمخابز لمنع التلاعب واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين،



ولفت إلى أنه تبين وجود ماكينة صرف خاصة بمخبز بلدي بمدينة سنورس، لدي احد أصحاب المخابز بقرية سنهور القبلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز، كما تم تحرير مخالفات تخص النظافة والتصرف في حصة الدقيق بعدد من المخابز.



ولفت رئيس المدينة الي إستمرار تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بالطرق ،وغرس أشجار جديدة بعدة مناطق بطريق القاهرة/ الفيوم، بالإضافة إلى متابعة و رى الأشجار التي تم غرسها سابقاً.

كما تم رفع (315) طن قمامة و(7) أطنان أتربة ومخلفات بحملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى، كذلك جرت أعمال صيانة لأعمدة الإنارة العمومية بعدد من طرق وشوارع المدينة وقريتى مطرطارس ونقاليفة .







