حفل استقبال للطلاب الجدد بمعهد الخدمة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان حفل استقبال للطلاب الجدد وتكريم المتفوقين، أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور عبدالله على عبدالله عميد المعهد وبحضور الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وتم تكريم الطلاب الأوائل المتفوقين بالفرق الدراسيه وحفل إستقبال الطلاب الجدد بالفرقه الأولى، وخلال كلمته قدم عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان، الشكر والتقدير للحاضرين من أعضاء هيئة التدريس وقسم رعاية الشباب وأعضاء القسم، كما رحب بالطلاب، مؤكدًا على أهمية المشاركة فى ممارسة الأنشطة الطلابية وإتحاد الطلاب بجانب الجد والاجتهاد فى العملية التعليمية وان مكتبه مفتوح لأبناءه الطلاب، وأكد بإنه يكمل مسيرة الأساتذة والعمداء الأجلاء الأفاضل السابقين.

كانت قد نظمت جامعة أسوان زيارة ميدانية للطلاب لقرية فارس للتعريف بمبادرة حياة كريمة حيث صرح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أنه فى إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ومؤسسة حياة كريمة والتى بدأت بعدد من الندوات التعريفية لطلاب جامعة أسوان نظمت الجامعة ومؤسسة حياة كريمة عدد من الزيارات الميدانية لطلاب جامعة أسوان للمشروعات حياة كريمة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسوان والتى تشهد طفرة غير مسبوقة بريف مصر فى ظل المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في" تصريحات صحفية"انه تم اليوم إقامة زيارة ميدانية لقرية فارس إحدى قرى حياة كريمة بمركز كوم أمبو وذلك تحت إشراف أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومتطوعى المؤسسة وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان والدكتور حمادة رجب منسق الجامعة لحياة كريمة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام رعاية شباب جامعة أسوان وطلاب الجامعة من مختلف الكليات والذين بلغ عددهم حوالى 100 طالب وطالبة.

وأشار الدكتور حمادة رجب، المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية أنه تضمنت الزيارة اليوم لمشروع إنشاء الصرف الصحى بقرية فارس بجانب إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالقرية والعمارات السكنية الجارى إنشاءها لأهالى القرية فى إطار مشروع سكن كريم ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف ومدرسة فارس الإعدادية التى تم الانتهاء من تطويرها.

وأوضح الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان بأن هذه الزيارات لشباب الجامعة للمشروعات القومية تأتى فى إطار توجيه الدولة دعمها للقرية لتواجدها وسط القرى الأكثر استدامة واختيارها كقرية خضراء صديقة للبيئة فقد تم زيارة تطوير المرسى النهرى وحديقة القرية.