حجز شقيقين أشعلا النار بشقة جارهما بعد تشاجرهما معه فى مدينة 6 أكتوبر

أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بأكتوبر حجز شقيقين على التحريات لإشعالهما النيران في شقة جارهما بسبب لهو الأطفال فى مدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيقين من جيران مالك الشقدة وراء إشعال النار بها، بسبب تشاجرهما معه، نتيجة خلافات الجيرة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.