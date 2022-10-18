حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد تورط عدد من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.