جنايات سوهاج تحيل أوراق قاتل زوجته للمفتى بعد خنقها بحبل فى مركز جرجا

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق المتهم "ح.ص" عامل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم بعد اتهامه بقتل زوجته المجنى عليه" م.م" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٠ بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليها والعثور على جثتها بها آثار خنق بالرقبة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالتعدى على زوجته بسبب إصابتها بحالة هياج فقرر التخلص منها فقام بتكبيلهاوخنقها بجبل حول رقبتها حتى فارقت الحياة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق