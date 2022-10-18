تنظيم برنامج تدريبى لطلاب جامعة الأقصر عن التغيرات المناخية لمدة 3 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع رقم 17 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض المجلس تقرير المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الجلسة رقم ( 66 )، والذي أشاد بدور ومشروعات جامعة الأقصر فى منتدى الجامعات لتغيرات المناخ.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة إدارة المشروعات (وحدة ذات طابع خاص) والموافقة على اللائحة الخاصة بها اللائحة التنفيذية لمكتب إدارة المشروعات الخطة السنوية 2022/2023، كما وافق المجلس على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً والأكثر كثافة سكانية على أن تكون ضمن قرى مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للمشاركة بتنفيذ حملات لتوعية المواطنين بخطورة الإدمان وأخطار المخدرات أثناء تنفيذ القافلة.

كما وافق المجلس على إقامة برنامج تدريبي لطلاب الجامعة عن التغيرات المناخية لمدة 3 أيام والذى يهدف إلى توعية وتثقيف طلاب الجامعة، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ 2050، تأثير التغيرات المناخية على الآثار، التعريف بالاقتصاد الاخضر، التغيرات المناخية والصحة العامة،عرض لإنجازات الدولة فى التغيرات المناخية، تأثير التغيرات المناخية على النشاط السياحى فى مصر، إضافة إلى إقامة منتدى علمى تحت عنوان "مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخى فى مصر" في الثلاثين من الشهر الجاري، كما وافق المجلس على عقد ندوات تثقيفية عن التغيرات المناخية فى مجالات توعية المرأة وأصحاب الهمم خلال شهر أكتوبر، وكذلك الموافقة على إنشاء "مركز الخط العربي وتطبيقاته"، بكلية الآثار.