"تموين الأقصر" تضبط 20 طن جبنة غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، حملة مكبرة شاركت فيها إدارة التموين بمركز إسنا بالتنسيق مع شرطة التموين بالأقصر، وذلك بناءاً على التوجيهات المستمرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط كل ما يضر بصحة المواطنين قبل طرحه بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط شاحنة نقل محملة بإجمالى عدد 3000 لفة جبنة فيتا، بكل لفة عدد 27 عبوة جبنة زنة العبوة 250 جرام بإجمالي وزن عشرون طن وربع، ويظهر عليها علامات الفساد والتلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك أثناء توجه الشاحنة لأحد الأماكن لإعادة تدويرها فى صورة منتجات آخرى بتواريخ إنتاج جديدة، وتم التحفظ على السيارة بما عليها من مضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة لإصدار قرار بإعدام المضبوطات.

وناشد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، كافة المواطنين بضرورة ملاحظة المنتج الغذائي والتأكد من تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون على العبوة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تواصل رجال المديرية فى تنظيم حملات مكثفة فى الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بناءً على التعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإطلاق الحملات المكثفة لضبط الأسواق والسيطرة على كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بصحة المواطنين، وكذلك مراقبة المخابز البلدية وجميع الأنشطة التموينية والأسواق.

وفي هذا الصدد قامت الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، بإدارة الرقابة التموينية وإدارات القرنة والبياضية والطود والزينية وإسنا، من تحرير عدد 35 محضرا متنوعا، والتى شملت ضبط عدد 40 كرتونة صابون سائل بأحد المخازن الغير مرخصة وبدون فواتير، بإجمالي وزن نصف طن وجارى العرض على النيابة العامة، وضبط عدد 25 لفة مياه غازية، كل لفة بها عدد 6 عبوة سعة واحد لتر تقريباً بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.