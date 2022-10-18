اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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تعليم الغربية تحذر من دخول قوافل طبية وتنظيم مسارح عرائس بالمدارس دون تصريح

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:40 م
تعليم الغربية تحذر من دخول قوافل طبية وتنظيم مسارح عرائس بالمدارس دون تصريح إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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عقدت إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة محمد فتوح، اجتماعا مع محمد الفيوميح مسئول لجنة الأزمات، بحضور الدكتور هانى مجاهد مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية وممدوح عباس، وكيل الإدارة لمناقشة إجراءات الأمن على مستوي المدارس.
 
وخلال الاجتماع، تم التشديد على منع دخول أى هيئات أو شركات أو مندوبين أو مسرح عرائس وفقرات استعراضية أو قوافل طبية وما شابه ذلك لكافة مدارس المحافظة أو دواوين الإدارات دون الحصول على موافقة كتابية من وكيل الوزارة وإدارة الأمن بالمديرية، وغلق جميع حجرات المدارس وغرف الأنشطة والمعامل والمكتبات بعد انتهاء اليوم الدراسى مباشرة وخلال الإجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية وذلك حفاظا على المال العام من الإهدار والسرقة.
 
كما تم التأكيد على ضرورة إغلاق جميع المصابيح بالمدارس ودواوين الإدارات وعدم فتحها إلا عند الحاجة لذلك، وكذلك عدم تشغيل أى جهاز كهربى إلا عند الحاجة لاستخدامه فقط والحرص على شراء الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة.

 


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تعليم الغربية

طنطا

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