اليوم السابع
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تراجع دعم 80% من البريطانيين.. اندبندنت: تدهور حاد فى شعبية ليز تراس

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:23 م
تراجع دعم 80% من البريطانيين.. اندبندنت: تدهور حاد فى شعبية ليز تراس ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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تراجعت شعبية رئيسة وزراء بريطانيا بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن 80 في المائة من البريطانيين لديهم وجهة نظر غير مؤدية لها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وانخفضت شعبية تراس وفقًا لاستطلاع يوجوف بانخفاض بمقدار 14 نقطة منذ الأسبوع الماضي مع 10 في المائة فقط من البريطانيين الذين لديهم رأي إيجابي عن رئيسة الوزراء.

وبين ناخبي حزب المحافظين ، يستمر الدعم لها أيضًا في الانخفاض، حيث قال 20 في المائة إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن زعيمة حزبهم، بينما قال 71 في المائة إن لديهم وجهة نظر غير مواتية.

وأوضحت الصحيفة، أن النتيجة الصافية الحالية لتفضيل رئيس الوزراء بين ناخبي حزب المحافظين، انخفضت 26 نقطة منذ الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه وزير القوات المسلحة جيمس هيبي بأن ليز تراس في وضع محفوف بالمخاطر كرئيسة للوزراء، ولا يمكنها تحمل أي أخطاء أخرى.

وقال: "أظن أنه بالنظر إلى مدى تقلب سياساتنا في الوقت الحالي ، لا أعتقد أن هناك فرصة لارتكاب المزيد من الأخطاء".

ومن ناحية أخرى، قال النائب البارز تشارلز ووكر لراديو تايمز إن المحافظين قد يفقدوا القدرة على الوصول إلى رأس الحكومة لمدة 15 عامًا إذا لم يتخلصوا من ليز تراس كقائدة.

وقال: "لا أعتقد أن هذا المنصب قابل للاستعادة بشكل كاف مع رئيسة الوزراء الحالية". "أعتقد أنه إذا توصلنا إلى الشخص المناسب على رأس القيادة."

وأضاف: "إذا تم إقصاؤنا في الانتخابات العامة المقبلة ، فقد يكون من المفيد الانتظار للوصول للحكومة فى غضون خمس أو عشر سنوات".

وردا على سؤال عما سيحدث إذا بقيت تراس ، قال السير تشارلز: "أعتقد أننا سنخرج لمدة 15 عامًا."
 


ليز تراس

رئيسة وزراء بريطانيا

الحكومة البريطانية

حزب المحافظين

اخبار العالم

جيريمى هانت



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