اليوم السابع
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تحرير 77896 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:39 م
تحرير 77896 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 77896 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط  23559 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما حررت قوات الأمن 824 مخالفة السير بدون تراخيص و6 دراجات نارية مخالفة، و21 مخالفة موقف عشوائى و15 مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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