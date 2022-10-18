تحرير 3 محاضر بيئية وتنفيذ إزالة 4 مطبات عشوائية مخالفة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد (4) مطبات خرسانية عشوائية مخالفة بشارع فاطمة الزهراء بنجع بدران بالكرنك بمنطقة حى شمال مدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التصدى لكافة أعمال التعدى على حرم الطرق والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأوضح اللواء دكتور على الشرابى، أن الحملة تمت بقيادة أحمد عوض الله رئيس حى شمال بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك لتسبب هذه المطبات فى عرقلة انسيابية السير وإعاقة حركة مرور المواطنين والمركبات، كما أنها تشكل تشوها بصريا وتنافى السلامة المرورية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقيامهم بإنشاء مطبات عشوائية دون الرجوع للسلطة المختصة.

كما تم رصد قيام أحد المواطنين بعمل مطب خرسانى عشوائى غير قانونى بشارع مدرسة النيل بمنطقة حى وسط مدينة الأقصر، وعلى الفور تم تنظيم حملة تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وأيمن حسين رئيس حى وسط، بالتنسيق مع حملة المعدات وتم إزالة المطب المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمشاركة النقيب محمد عرفات، لمعاينة عدد 6 شكاوى مواطنين واردة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة استهدفت أحياء شرق وجنوب وشمال مدينة الأقصر وتم إزالة أسباب الشكوى والتحفظ على بعض المضبوطات منها ميزان ديجيتال والتحفظ على أحد الخيول بالطريق العام كما تم تحرير عدد 3 محاضر بيئة.



إزالة 4 مطبات خرسانية عشوائية مخالفة بمدينة الأقصر



أعمال إزالة 4 مطبات خرسانية عشوائية مخالفة بمدينة الأقصر



تحرير 3 محاضر بيئية فى حملات بمدينة الأقصر



