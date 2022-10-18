تحرير 22 محضرًا ورفع 140 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

فريق المحافظات

شن حى وسط الإسكندرية اليوم الثلاثاء ،حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن تحرير 22 محضرا متنوع، وعدد 15 إنذار والتحفظ علي 18 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ورفع 140 حالة إشغال طريق، والتحفظ علي 2 مكبر صوت وتحصيل 12 الف جنية غرامات فورية .

قادت الحملة، عزة سعد رئيس حي وسط، ورافقها يحيي زكريا، سكرتير عام الحي والإدارات المعنية، حيث ،قامت اليوم حملة مكبرة للتفتيش علي الصيدليات ؛والمطاعم ؛ الكافيهات، المقاهي والمحلات ،بسوق شيديا ومتفرعاته .

وأسفرت الحملة، عن ضبط وتحرير عدد 22محضر متنوع و ١٥ انذارات كالتالي:

1_ تحرير عدد 4 محاضر جنح صحية بمعرفة التفتيش على الأغذية بمديرية الصحة ( عدد 2محضر لعدم توافر اشتراطات صحية، وعدد 2محضر لعدم حمل شهادة صحية + اعدام 6عبوات زبادي منتهية الصلاحية.

2- تحصيل مبلغ 12 الف جنيه غرامات فورية بمعرفة إيرادات حي وسط لمخالفة القرار 17 الخاص بالاشغالات.

3_ تحرير عدد 7 محاضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق واخطار الكهرباء بمعرفة الأمن الصناعي

4- ضبط عدد 140 حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق + التحفظ علي 2مكبر صوت.

5- تحرير عدد 1محضر لمخالفة قوانين البيئة بمعرفة إدارة ڜئون البيئة بحي وسط

6_ تحرير عدد 4محاضر بمعرفة إدارة تموين وسط

7- تحرير عدد 4 انذارات لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي.

8- تحرير 11 انذار بمعرفة شركة مياه الشرب لعدم تحويل العدادات التجارية الي عدادات مسبوقة الدفع

9- تحرير عدد 3محاضر من الإدارة العامة للرصد البيئئ لعدم توفر حاويات .

10-تحرير عدد 2 محضر بمعرفة جهاز حماية المستهلك ،وتم اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

فى سياق أخر شن حي المنتزة ثان في محافظة الاسكندرية اليوم الثلاثاء حملة بناطق الحي ، بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء ، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ، و وزير التنمية المحلية، بإغلاق المحال طبقا للتوقيت الشتوي ،و ذلك لتحقيق عنصر الانظباط بالشارع السكندري.

وجهت هدي ابو كليلة رئيس حي ثان المنتزة ، حملة مسائية، بنطاق ( شارع محمود جمعة - شارع جمال عبد الناصر - شارع ٤٥ قبلي و متفرعاته ) تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء ، استهدافا للقضاء على الفوضي والعشوائية .

وتم تغريم العديد من المحال المخالفة بقيمة ٥ الف جنيه غرامات فورية، واغلاق وتشميع محل مخالف للقرارات، و يأتي ذلك لتطبيق القانون حيال المخالفين بكل حزم .