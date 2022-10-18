تجديد حبس عصابة تسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى القاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة وانتحال الصفة.

كانت الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك " - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة القسم، فوجئ بقيام (3) أشخاص باستيقافه بزعم كونهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة"، كما تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى إثنين من عملائهم "سيئ النية" تم ضبطهما وبحوزتهما عدد (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، وإتهمهوهم بالسرقة.