انتشار أمنى مكثف لتأمين الظهور الأول لـ 6 آلاف مشجع بالدورى.. صور

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

استقبلت 3 ملاعب اليوم، لأول مرة 6 آلاف مشجع بعد قرار زيادة الجماهير، حيث انتشرت الخدمات الأمنية في أوقات مبكرة قبل بداية المباريات الثلاث.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين مباريات اليوم، التي يحضرها لأول مرة 6 آلاف مشجع، بعد زيادة عدد الجماهير.

وكانت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية انتشرت بثلاث ملاعب تشهد الانطلاق الأولى لمباريات الدوري المصري، لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنطلق مباريات الدورى المصرى فى الموسم الجديد اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 10 / 2022 بعد فترة الراحة السنوية التى حصلت عليها جميع الفرق بعد انتهاء الموسم الماضت.

مباريات الدوري المصري تشهد منافسات قوية في الجولة الأولى التي تنطلق اليوم، حيث تبدأ المواجهات في الثالثة عصر اليوم بمواجهة أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيفه فاركو، ويواجه المصري ضيفه سيراميكا.

فيما تبدأ مواجهات غداً الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على استاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

ويسدل الستار على الجولة يوم الخميس المقبل بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.