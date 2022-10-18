اليابان تفرض عقوبات ضد 5 كيانات مرتبطة ببرنامج بيونج يانج للصواريخ النووية

وكالات

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول إن وجدت، ضد 5 كيانات قالت إنها مرتبطة ببرنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في تصريح صحفي، تعليقا على هذه الإجراءات إن "التصرفات الاستفزازية المتكررة لكوريا الشمالية غير مقبولة، وتهدد سلام واستقرار اليابان والمجتمع الدولي".

وأضاف أن كوريا الشمالية كثفت بشكل كبير إطلاق صواريخها في الشهر الماضي، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج حلق فوق أراضي اليابان.

وأكد أن "اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".