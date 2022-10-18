المرأة الأسوانية تتعهد بحماية البيئة والتوعية بقضايا المناخ

أسوان- صلاح المسن

دشنت اليوم المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، داخل عدد من قرى مركز ادفو بمحافظة أسوان، أكبر حملة لتوعية السيدات بقضية التغيرات المناخية، تحت عنوان " المرأة الاسوانية تتعهد" ضمن أنشطة مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة.

وأكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، في تصريحات صحفية، أن حملة التوعية، شملت توعية السيدات داخل القرى بقضية التغيرات المناخية وجهود الدولة، للاهتمام بقضية تغيرات المناخ، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل توقيعات السيدات المشاركات، فى ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية فى حين تعهدت السيدات بالالتزام بميثاق الشرف.

وفى سياق متصل نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية و التعليم بأسوان، وعدد من الجمعيات الأهلية، يوم التغيرات المناخية بمدرسة بنات النيل بمدينة إدفو، وقد تم توعية الطالبات بالتغيرات المناخية و أسبابها وأثارها السلبية على حياة الناس وعلى الغذاء والزراعة والصحة العامة وكيفية التكيف معها و أهمية زراعة الأشجار والعناية بها وكذلك عدم ممارسة الانتهاكات البيئة، وأدار اليوم المناخى ونفذه مجاهد بدرى ومحمد سيد شكرون والدكتورة ناهد طه أعضاء المنصة المحلية باسوان وأيفون الياس، رئيس قسم البيئة و السكان بإدارة ادفو التعليمية.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، أن أنشطة المنصة إستهداف اليوم طالبات المدارس، وهو استثمار فى المستقبل حتى ينشىء لدينا جيل واع بالقضايا الوطنية الهامة والمؤثرة على كافة مناحى حياتنا، فضلا عن التركيز على أهمية دور المرأة فى التكيف مع التغيرات المناخية لذلك استهدف أعضاء المنصة سيدات أسوان لتوقيعهن على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والذى تصدرت خلاله منصة أسوان المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث إجمالى عدد التوقيعات.