اليوم السابع
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القبض على عاطل تعدى على موظف بالساطور فى الزاوية الحمراء

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:49 م
القبض على عاطل تعدى على موظف بالساطور فى الزاوية الحمراء حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل تعدى على بموظف بساطور أثناء محاولته الدفاع عن نجله فى منطقة الزاوية الحمراء، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة الزاوية الحمراء، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.
 
وبالفحص تبين إصابة موظف ببتر فى يده على يد عاطل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.
 
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عاطل ونجل الموظف بسبب خلافات بينهما، وأثناء تدخل المجنى عليه للدفاع عن نجله قام المتهم بالتعدى عليه بالساطور، ما أسفر عن إصابته ببتر فى يده اليسري وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن القاهرة

مشاجرة

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الزاوية الحمراء



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