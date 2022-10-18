اليوم السابع
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القبض على صاحب سيارة ملاكى ضرب سائق تاكسى فى فيصل

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:53 م
القبض على صاحب سيارة ملاكى ضرب سائق تاكسى فى فيصل وزارة الداخلية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو مدعوماً بتعليق صوتى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الاعتداء على قائد سيارة أجرة ومنعه من تحميل الركاب وإحداث تلفيات بالسيارة .
 
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لأجهزة الأمن في فيصل من قائد سيارة أجرة "تاكسى" مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بتضرره من قائد إحدى السيارات الملاكى لقيامه بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة الملاكى ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة

الداخلية

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